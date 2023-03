1,5 roczna dziewczynka sama w pobliżu ruchliwego skrzyżowania, a w domu bez opieki jej 3-letni brat Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Brzescy policjanci interweniowali w domu, w którym pozostawiono bez opieki malutkie dzieci. Błąkającą się w pobliżu ruchliwego skrzyżowania półtoraroczną dziewczynkę zauważyli przejeżdżający kierowcy, którzy zatrzymali się i zaopiekowali dzieckiem. Szukając jej opiekunów odkryli, że w drzwiach pobliskiego domu stoi 3-letni brat dziewczynki, także pozostawiony bez opieki.

21 marca br. około godz. 8.30, mieszkańcy Brzeska przejeżdżający przez jedno z ruchliwych skrzyżowań w mieście zauważyli na chodniku malutkie dziecko, bez bucików jedynie w skarpetkach. Nie widząc w pobliżu żadnego opiekuna od razu zorientowali się, że dziewczynka jest całkiem sama. Zatrzymali się i jedna z kobiet wzięła na ręce półtoraroczne dziecko, aby nie weszło na jezdnię.

Chcąc odnaleźć opiekunów dziecka zaczęli się rozglądać i dostrzegli stojące w drzwiach pobliskiego domu kolejne dziecko, 3-letniego chłopczyka. Okazało się, że w domu oprócz dzieci nie było nikogo. Mieszkańcy powiatu brzeskiego od razu zaalarmowali o sytuacji policjantów. Na miejsce natychmiast pojechał jeden z policyjnych patroli oraz dzielnicowi. Okazało się, że w międzyczasie do domu powrócił ojciec dzieci, tłumacząc że zostawił je na chwilę same w domu. W trakcie interwencji do domu wróciła także niczego nieświadoma matka. Rodzice dzieci byli trzeźwi. Policjanci przypominają, że przestępstwo narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletnich, nad którymi ciąży obowiązek opieki, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Materiały sprawy zostaną również przekazane do sądu rodzinnego, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dzieci.

Na podziękowania zasługują mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy widząc małe dzieci w niebezpiecznej sytuacji natychmiast zareagowali i pomogli maluchom, a być może nawet zapobiegli tragicznemu wypadkowi.