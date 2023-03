Chwalił się swoimi "rajdowymi umiejętnościami" na YouTube. Wrocławscy policjanci przerwali jego niebezpieczną jazdę i zatrzymali prawo jazdy Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego, którzy pełnią służbę w szeregach wrocławskiej grupy SPEED, każdego dnia uwieczniają na nagraniach kierujących, którzy nie stosują się m. in. do obowiązujących przepisów drogowych. Tym razem w namierzeniu amatora bardzo niebezpiecznej jazdy w ruchu miejskim pomógł serwis YouTube. 43-latek relacjonował na żywo swój nocny przejazd ulicami stolicy Dolnego Śląska, a jego jedyną umiejętnością było wciskanie pedału gazu. Choć w Internecie miał bardzo wiele do powiedzenia, to w spotkaniu z policjantami nie umiał sensownie odpowiedzieć na pytanie dlaczego w tak niebezpieczny sposób przemieszczał się ulicami Wrocławia. Pomiar prędkości wykonany przy użyciu wideorejestratora zamontowanego w ich nieoznakowanym radiowozie wskazał, że na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził aż 116 km/h!

Dwaj funkcjonariusze z wrocławskiej grupy SPEED patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska, kontrolowali m.in . czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

W pewnej chwili otrzymali informację o kierowcy bmw, który przemieszczał się z prędkością znacznie przekraczającą tę dozwoloną w obszarze zabudowanym. Tym razem w namierzeniu amatora brawurowej jazdy pomógł serwis YouTube. 43-latek relacjonował na żywo swój nocny przejazd ulicami stolicy Dolnego Śląska, a jego jedyną umiejętnością było wciskanie pedału gazu.

Policjanci zmierzyli prędkość dynamicznie przemieszczającego się kierowcy bmw, a na ekranie wideorejestratora, w który wyposażony jest ich nieoznakowany radiowóz, wyświetlił się wynik 116 km/h ! W miejscu wykonanego pomiaru obowiązuje ograniczenie prędkością do 50 km/h .

Policjanci odtworzyli 43-letniemu kierowcy jego szaleńczą jazdę. Choć w Internecie miał on bardzo wiele do powiedzenia, to w spotkaniu z policjantami nie umiał sensownie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, w tak niebezpieczny sposób przemieszczał się ulicami Wrocławia.

Funkcjonariusze zakończyli interwencję z 43-latkiem, kierując do sądu wniosek o ukaranie oraz zatrzymując mu jednocześnie prawo jazdy na 3 miesiące.

Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem i brawurową jazdą mężczyzna zagroził nie tylko sobie, ale przede wszystkim innym użytkownikom drogi, których traktował jak pachołki rozstawione na torze wyścigowym.

Policjanci przypominają o tym, że droga publiczna to nie tor wyścigowy! Pamiętaj, że życie masz tylko jedno!

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP we Wrocławiu

mł. asp. Rafał Jarząb

tel. 693 403 817

