Odzyskany pojazd oraz zlikwidowana „dziupla”, to efekty działań wrocławskich policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Uważam, że jakość pracy jaką zaprezentowali policjanci zasługuje na szczególne uznanie (...). Następnego dnia rano otrzymałem informację o odnalezieniu samochodu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wielką pomoc w odzyskaniu pojazdu toyota rav4. Życzę im dalszych sukcesów i gratuluję wspaniałej organizacji i zaangażowania!” - takie słowa skierował do policjantów właściciel skradzionego, a następnie odzyskanego pojazdu. Co na to mówią sami funkcjonariusze? Odpowiedź jest zaskakująco prosta, że to ich praca i wykonują tylko swoje obowiązki.

Odzyskany pojazd o wartości 160 tysięcy złotych oraz zlikwidowana złodziejska „dziupla”, to wynik działań wrocławskich policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową. Do kradzieży pojazdu doszło na terenie podwrocławskiej Leśnicy. Skradzioną toyotę rav4 namierzyli niemal natychmiast funkcjonariusze. Właśnie tak spektakularne działania oraz zaangażowanie przyniosły pożądane efekty. Finalnie pojazd ujawniony został na terenie powiatu Lubartów, ale nie tylko to odkryli tam funkcjonariusze. Jak to bywa w przypadku tego rodzaju przestępstw, zaangażowane w to osoby mają zapewne więcej na koncie tego rodzaju czynów. Na miejscu bowiem ujawniono części samochodowe i inne przedmioty, których pochodzenie będą weryfikować śledczy.

Zatrzymany w tym postępowaniu 45-latek usłyszał już zarzuty dotyczące paserstwa. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, że za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejszy w tej sprawie jest jej finał. Odzyskane auto trafiło z powrotem do właściciela, który postanowił w swojej wiadomości podziękować policjantom.

( KWP we Wrocławiu / mw)