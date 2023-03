Zatrzymani za kradzieże rowerów Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji na Jeżycach zatrzymali 2 osoby podejrzane o kradzież 10 rowerów. Łączna wartość strat to 9 tys. złotych. Podejrzanym za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Jeżyce w wyniku czynności operacyjnych ustalili i zatrzymali mieszkańców Poznania w wieku 21 i 28 lat, którzy są podejrzani, że od stycznia do lutego 2023 roku wspólnie i w porozumieniu ukradli 10 rowerów o łącznej wartości około 9 tysięcy złotych. Mężczyźni dokonywali kradzieży rowerów pozostawionych głównie przed klatkami wejściowymi do budynków mieszkalnych na terenie Ogrodów i Starych Jeżyc. Przecinali zabezpieczenia - linki i kłódki po czym odjeżdżali. Podejrzani zostali zatrzymani 2 i 3 marca br.

Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. Mężczyźni są dobrze znani policjantom, ponieważ już wcześniej byli zatrzymywani w związku z kradzieżami jednośladów. Funkcjonariusze ustalają teraz co podejrzani zrobili ze skradzionymi przedmiotami. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci przypominają również, żeby dobrze zabezpieczać swoje rowery. Sezon na jednoślady się rozkręca, dlatego warto zainwestować w dobre zabezpieczenie. Nawet na chwilę nie zostawiajmy naszych rowerów bez zapięcia. Przypinajmy je do stałych elementów otoczenia. Dobrym pomysłem jest również oznakowanie jednośladu. W przypadku odzyskania przez policjantów skradzionych rowerów, bez zbędnej zwłoki wrócą one do swoich właścicieli.