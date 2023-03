Z wizytą w nowych siedzibach białostockich komisariatów Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantów i pracowników w nowych siedzibach białostockich komisariatów odwiedził I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami. W spotkaniu zorganizowanym w Komisariacie Policji II w Białymstoku wzięli udział również przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej. Była to doskonała okazja, aby podsumować te nowoczesne inwestycje zrealizowane ze środków programów modernizacyjnych Policji. Nowe obiekty o wartości ponad 30 mln złotych podwyższyły standard pracy policjantów, ale przede wszystkim zapewniły odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców.

Dzisiaj, policjantów i pracowników Komisariatów Policji II i IV w Białymstoku, w ich nowych siedzibach, odwiedził I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami. W spotkaniu zorganizowanym w Komisariacie Policji II w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej udział wzięli również: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą Janem Perkowskim, a także kadra kierownicza innych służb mundurowych. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli związków zawodowych policjantów oraz pracowników Policji, kapelanów podlaskich policjantów, kadry kierowniczej białostockiej komendy na czele z Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku inspektorem Maciejem Wesołowskim, przedstawicieli wykonawców tych inwestycji oraz policjantów i pracowników komisariatów. Spotkanie było doskonałą okazją, aby podsumować realizację tych nowoczesnych inwestycji. Budowa obu obiektów rozpoczęła się w grudniu 2020 roku na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Czterokondygnacyjne budynki z podpiwniczeniem mają podobną powierzchnię użytkową niemal 2150 m2 i spełniają wszystkie wymagania współczesnej architektury o charakterze użyteczności publicznej. Znajdują się w nich między innymi: ogólnodostępny punkt przyjęć interesantów, pokój przyjazny dzieciom, nowoczesna sala wykładowa oraz siłownia. Nowe siedziby białostockich komisariatów Policji są wolne od barier architektonicznych i w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekty te wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne, a na ich terenie znajdują się stanowiska ładowania samochodów elektrycznych. Komisariat Policji II w Białymstoku jest usytuowany na działce o powierzchni blisko 4 tysięcy m2. Obecny stan etatowy komisariatu to 68 etatów policyjnych oraz 5 etatów pracowniczych. Pierwsi policjanci służbę w nowej jednostce Policji rozpoczęli 17 lutego, a pod koniec miesiąca dołączyli do nich funkcjonariusze i pracownicy Sekcji Psychologów i Zespołu Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Natomiast Komisariat Policji IV w Białymstoku znajduje się na działce o powierzchni ponad 4750 m2. Obecny stan etatowy komisariatu to 61 etatów policyjnych oraz 5 etatów pracowniczych i korzystają oni z budynku od połowy grudnia 2022 roku. Nowe obiekty o wartości ponad 30 mln złotych podwyższyły standard pracy policjantów, ale przede wszystkim zapewniły odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. Zostały sfinansowane z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2021 i 2022-2026. Na zakończenie spotkania I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wręczyli komendantom nowych komisariatów pamiątkowe grawertony.