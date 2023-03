Areszty dla pseudokibiców Data publikacji 23.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach ustalili i zatrzymali ośmiu mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Są oni podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne pobicia i tzw. ustawki. Na wniosek śledczych, wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspomagani przez policjantów jednostek terenowych oraz śląskich kontrterrorystów, działając na mocy postanowień wydanych przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, zatrzymali osiem osób. Mężczyźni, w wieku od 22 do 37 lat, zamieszkali na co dzień w Gliwicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu, związani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich.

Mężczyznom przedstawiono zarzuty za przestępstwa, jakich dopuścili się w latach 2017-2020, m.in. pobicia, z użyciem maczet, kibiców zwaśnionego z nimi klubu w jednym z lokali gastronomicznych w Gliwicach, bójki z pseudokibicami innych klubów, w której wzięło w sumie udział kilkadziesiąt osób oraz dwóch zdarzeń, gdzie zagrożone było bezpieczeństwo wielu uczestników ruchu drogowego.

W pierwszym z nich uczestniczyło blisko 200 osób, które sprowadziły niebezpieczeństwo katastrofy drogowej, wbiegając na jezdnię, rzucając w przejeżdżający autobus kamieniami i strzelając do niego rakietnicami, chcąc zatrzymać pojazd i pobić przewożonych nim kibiców zwaśnionego z nimi klubu przy użyciu maczet i noży. Tylko dzięki szybkiej reakcji policjantów i kierowcy autobusu, który nie zatrzymał pojazdu w tym miejscu, nie doszło do eskalacji przemocy ze strony agresywnego tłumu.

Do kolejnego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w Bełku, pomiędzy Ornontowicami a Gliwicami. Tam sprawcy również brali udział w sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy drogowej. Wrzucając na jezdnię wyrwaną siatkę odgradzającą autostradę, spowodowali zderzenie wielu samochodów. I w tym przypadku pseudokibice wbiegli na jezdnię, zmuszając do zatrzymania pojazdy, a następnie wskakując na nie, uczestniczyli w pobiciu podróżujących nimi pseudokibiców „wrogich” klubów.

Podczas zatrzymania przy podejrzanych zabezpieczono prawie 44 tysiące złotych w gotówce, maczetę, gaz pieprzowy, paralizator oraz narkotyki.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi im kara do 5 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

