Legniccy policjanci eskortowali do szpitala samochód z ciężko chorą kobietą Data publikacji 23.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pilotowali samochód, w którym znajdowała się starsza kobieta, mająca problemy z oddychaniem i duszności. Sytuacja była bardzo poważna. Policjanci bez chwili wahania, na sygnałach, zapewnili bezpieczny pilotaż pojazdu do Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Dzięki reakcji policjantów chora błyskawicznie trafiła pod opiekę specjalistów i otrzymała fachową pomoc.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, kilka dni temu pełniąc służbę na terenie miasta, poza dbaniem o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, mieli możliwość przeprowadzenia nietypowej interwencji. Okazało się bowiem, że podczas patrolu, na jednej z ulic miasta podjechał do nich zdenerwowany i przejęty mężczyzna i oświadczył, że w pojeździe znajduje się jego babcia, która ma problemy z oddychaniem i bardzo źle się czuje. Z uwagi na to, że mężczyzna jechał z daleka i nie znał miasta, a stan kobiety się pogarszał, policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Włączyli wówczas sygnały świetlne i dźwiękowe w oznakowanym radiowozie i pilotowali samochód ulicami Legnicy. Funkcjonariusze pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć kierującemu i kobiecie do szpitala.

Po przyjeździe na miejsce 85-latka została natychmiast przekazana personelowi medycznemu, który udzielił jej specjalistycznej pomocy. Szybki i bezpieczny przejazd do szpitala pozwolił bez zbędnej zwłoki udzielić chorej pomocy i być może uratował jej życie.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.5 MB)