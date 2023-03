Sprawca podpalenia zatrzymany Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dywit wspólnie z prokuraturą doprowadzili do zatrzymania i przedstawienia zarzutów 47-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o podpalenie domków letniskowych. Pokrzywdzeni wartość strat wycenili na prawie 300 tysięcy złotych. Ustalenie mężczyzny było możliwe w dużej mierze, dzięki publikacji jego wizerunku w mediach. 47-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wszelkie okoliczności pożaru są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ.

Pod koniec lutego (23.02.2023) oficer dyżurny Komisariatu Policji w Dobrym Mieście otrzymał zgłoszenie o pożarze trzech domków letniskowych w gminie Dywity. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo - śledcza oraz technik kryminalistyki. Od samego początku podejrzewano, że do pożaru mogło dojść w wyniku celowego podłożenia ognia. W tej sprawie został także powołany biegły z zakresu pożarnictwa.



Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dywitach, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratury. W trakcie działań policjanci m.in. zabezpieczyli nagrania z monitoringów oraz opublikowali wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z pożarem. Już po kilku godzinach od publikacji, funkcjonariusze otrzymali informacje, dzięki którym dotarli do wskazanego mężczyzny. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Olsztyna. W trakcie czynności mężczyzna przyznał funkcjonariuszom, że tego dnia najpierw oblał jeden z budynków łatwopalną cieczą, a następnie podłożył ogień. W wyniku zdarzenia doszło do zniszczenia trzech domów letniskowych. Pokrzywdzeni wycenili wartość strat na łączną kwotę prawie 300 tysięcy złotych.



47-latek na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty zniszczenia mienia o znacznej wartości. W tym przypadku kodeks karny przewiduję karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ.

(KWP Olsztyn / po)