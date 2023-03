36 kilogramów narkotyków zdjęte z rynku Data publikacji 23.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w ramach realizacji jednej sprawy zatrzymali na terenie Poznania i Wrocławia 3 mężczyzn, którzy byli w posiadaniu w sumie ponad 36 kilogramów narkotyków. Sprawcy usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.

Sprawa sięga 15 lutego bieżącego roku, kiedy miało miejsce pierwsze zatrzymanie w ramach realizacji narkotykowej sprawy. Policjanci pionu kryminalnego, a w szczególności funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili mężczyznę, który miał posiadać przy sobie znaczne ilości narkotyków.

Pilscy kryminalni pojechali do Poznania, gdzie na dworcu kolejowym potwierdzili swoje przypuszczenia. Znajdował się tam 20-letni mężczyzna, który w swoim bagażu osobistym ukrył 3,2 kilograma marihuany oraz ponad 50 gramów amfetaminy. Funkcjonariusze przeszukali również pojazd, którym się poruszał mężczyzna oraz jego miejsce zamieszkania. Tam dodatkowo zabezpieczona została marihuana oraz haszysz - blisko jeden kilogram. 20-latek został zatrzymany.

Funkcjonariusze pracując nad sprawą dotarli do informacji, które pozwoliły przeprowadzić kolejną realizację, tym razem na terenie Wrocławia. Tam właśnie 16 marca br., na parkingu jednej z galerii handlowych zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat. Mężczyźni w trakcie zatrzymania przebywali w samochodzie typu bus, gdzie w jego części ładunkowej pod pierwszą warstwą podłogi wyciągali plastikowe worki z narkotykami. Policjanci zabezpieczyli ponad 32 kilogramy marihuany, kilkadziesiąt gramów amfetaminy oraz haszyszu, a także tabletki ekstazy. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłej kary blisko 50 tysięcy złotych oraz 11,5 tysiąca euro.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni decyzją Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda zostali tymczasowo aresztowani. 20-letni mieszkaniec Poznania oraz 36-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, za które przewidywana jest kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zebrany materiał pozwolił również przedstawić 29-letniemu mężczyźnie zarzut posiadania narkotyków oraz udzielania ich znacznej ilości, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)