Zatrzymana za oszustwa internetowe Data publikacji 23.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymana w województwie mazowieckim przez kolneńskich policjantów 21-latka wyłudziła blisko 5 tysięcy złotych. Podejrzana, jak dotąd usłyszała 10 zarzutów dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem sieci. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Kolneńscy kryminalni ustalili tożsamość, a następnie zatrzymali mieszkankę województwa mazowieckiego. 21-latka za pośrednictwem portalu internetowego oferowała do sprzedaży zabawki i telefony komórkowe. Produkty przez nią wystawiane nigdy nie trafiły do klientów. Na jej konto trafiały za to pieniądze wpłacane przez pokrzywdzonych. Jak ustalili kryminalni, podejrzana oszukała przez 4 miesiące co najmniej 10 osób z całego kraju. Wśród nich jest też mieszkanka powiatu kolneńskiego, która powiadomiła policjantów o oszustwie w listopadzie ubiegłego roku. Od tamtej pory policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że internetowa oszustka naciągnęła jeszcze 9 innych osób. 21-latka usłyszała już 10 zarzutów dotyczących oszustw internetowych. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.