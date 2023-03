Piaseczno uhonorowało bohaterskiego policjanta nazwą ulicy. 21 lat od tragicznej śmierci - pamiętamy! Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 21 lat temu w strzelaninie w Parolach zginął podkomisarz Mirosław Żak, naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Zastrzelili go bandyci z gangu „Mutanta”. W czwartek 23 marca 2023 roku przed siedzibą komendy odbyła się uroczystość upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Przy pamiątkowej tablicy zostały złożone kwiaty, zaś ulica przy siedzibie piaseczyńskiej komendy otrzymała imię "podkomisarza Mirosława Żaka".

Podkomisarz Mirosław Żak służbę w Policji pełnił od 1979 roku. Przez 11 lat był funkcjonariuszem piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego. Zginął tragicznie 21 lat temu w Parolach, gdzie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych został śmiertelnie postrzelony przez bandytów.

Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi za Dzielność" oraz przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

W rocznicę tego tragicznego wydarzenia przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterską postawę poległego policjanta.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie młodszy inspektor Paweł Krauz w trakcie przemowy wspominał podkomisarza Mirosława Żaka jako doświadczonego, zaangażowanego i oddanego służbie funkcjonariusza. Podkreślił, że choć od tragicznego zdarzenia mięło już wiele lat, pamięć o jego bohaterskiej śmierci nigdy nie zginie i zawsze zostanie on w pamięci funkcjonariuszy.

Gospodarz uroczystości skierował również słowa podziękowania do obecnych na uroczystości włodarzy Miasta i Gminy Piaseczno. Podziękował za to, że Uchwałą Rady Miasta nr 1249/LXIII/2022, ulica bezpośrednio przylegająca do budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymała imię „podkomisarza Mirosława Żaka”. Komendant podkreślił, że jest to historyczna chwila, a ulica ta będzie szczególnie bliską nie tylko piaseczyńskim policjantom.

Cześć Jego Pamięci!