Historia, która wzruszyła policjantów Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko zaczęło się od zdarzenia drogowego w Tuszynie, w którym uczestniczyła nastolatka. Jej rower, którym jechała został uszkodzony. Był to jej jedyny środek transportu, aby dojechać do szkoły oddalonej o kilkanaście kilometrów. Dziewczynka pokonywała tę odległość każdego dnia, bez względu na porę roku. Jej niezwykła skromność i życiowa historia ujęła tuszyńskich policjantów, którzy zorganizowali dla nastolatki nowy, sprawny rower.

Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu od zdarzenia drogowego w deszczowy lutowy dzień z udziałem rowerzystki i kierującego samochodem. Młodszy aspirant Hubert Gadułka i sierżant Łukasz Kosieradzki to policjanci, którzy poznali wtedy historię bardzo skromnej nastolatki, której nie mogli tak po prostu zapomnieć. Okazało się, że dziewczynka każdego dnia bez względu na pogodę czy porę roku dojeżdża kilkanaście kilometrów do szkoły, w której się uczy. Rower był bardzo stary, zupełnie niedostosowany dla potrzeb nastolatki i do tak długich podróży. Niestety nie mogła pozwolić sobie na nowszy model roweru. Do tego młoda dziewczyna była bardzo skromna i niezwykle rozsądna jak na swój wiek. Policjanci poznali też jej trudną życiową historię.

Pomimo zakończonej służby mundurowi cały czas mieli w głowie obraz nastolatki ze zdarzenia, której chcieli bardzo pomóc. Łukasz i Hubert wraz z innymi funkcjonariuszami oraz pracownikami tuszyńskiego komisariatu w ciągu kilku tygodni zorganizowani nowy rower dla dziewczyny. Aby zrobić nastolatce niespodziankę, poinformowali o wszystkim jej tatę. Poprosili go, aby powiedział córce, iż musi stawić się 23 marca 2023 roku na komisariacie. Dziewczynka była przekonana, że chodzi o zdarzenie drogowe, w którym uczestniczyła. Funkcjonariusze przekazali jej nowy rower, który niewątpliwie ułatwi codzienne funkcjonowanie. Zupełnie zaskoczona i bardzo wzruszona nastolatka nie spodziewała się takiej niespodzianki od mundurowych. Szczęście, jakie wypisane było na twarzy dziewczynki to moment, który pozostanie w pamięci policjantów na długo.

Funkcjonariusze na co dzień podejmują różne interwencje, mają do czynienia z młodzieżą podczas różnych zdarzeń. Jednak postawa, jaką wykazała się nastolatka bardzo ich ujęła. Mundurowi mówią, że jest wzorem dla innych młodych ludzi, którzy nie potrafią docenić wygód dnia codziennego, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić.

To już kolejny raz, kiedy policjantki i policjanci z Komisariatu Policji w Tuszynie wykazali się empatią oraz wielkim sercem, gotowym wspierać i pomagać, tym którzy najbardziej tego potrzebują.