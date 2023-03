Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 1,5 promila alkoholu miał w organizmie 58-letni kierowca peugeota. Podczas swojej szarży ulicami Otmuchowa, uszkodził zaparkowany samochód. Dalszą jazdę uniemożliwił mu będący po służbie policjant z Komisariatu Policji w Otmuchowie. Dodatkowo nietrzeźwy mężczyzna posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

W środę, 22 marca br. , tuż po godzinie 10:00, mundurowy Komisariatu Policji w Otmuchowie jechał swoim autem ulicami Otmuchowa. Jego uwagę zwrócił jadący przed nim osobowy peugeot. Zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenie policjanta. Wykonując manewr omijania najechał na prawidłowo zaparkowany pojazd. Policjant miał podejrzenie, że kierujący mężczyzna może być nietrzeźwy. Aby to sprawdzić, dzielnicowy wyprzedził go, zmuszając do zatrzymania. Następnie wybiegł ze swojego pojazdu i wyciągnął klucze ze stacyjki kierującemu peugeotem i wezwał patrol Policji.

Kierującym okazał się 58-letni mieszkaniec powiatu nyskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto, jak się okazało, mężczyzna posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Jego sprawą zajmie się sąd.