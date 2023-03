Jeden przytrzymywał i zastraszał ofiarę, drugi rabował pieniądze Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ktoś napadł na sklep, kilka minut temu. Było dwóch mężczyzn, szybko uciekli, sprzedawczyni bardzo płacze nie może rozmawiać, zabrali jej telefon i pieniądze” - to cytat z zarejestrowanego w policyjnym systemie zgłoszenia o rozboju, do którego doszło w jednym ze sklepów na terenie Giżycka. Po zdarzeniu napastnicy oddalili się z łupem. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali jednego napastnika, a zatrzymanie drugiego było kwestią czasu. Został zatrzymany następnego dnia. Sąd zastosował wobec obu tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do tej napaści doszło we wtorek (21.03.2023 r. ) około godziny 20:00 w jednym ze sklepów na terenie Giżycka. Dyżurny giżyckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że „ktoś napadł na sklep, kilka minut temu. Było dwóch mężczyzn, szybko uciekli, a sprzedawczyni bardzo płacze i nie może rozmawiać, zabrali jej telefon i pieniądze”. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci. Po zebraniu wstępnych informacji śledczy przystąpili do ustalenia i zatrzymania sprawców tego przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany pierwszy napastnik. To 19-letni mieszkaniec Giżycka. Przy nim policjanci zabezpieczyli pieniądze i telefon pochodzący z przestępstwa. Czynności nadal trwały. Funkcjonariusze ustalali dane personalne kolejnego napastnika. Zatrzymanie jego było kwestią czasu.

Następnego dnia w godzinach porannych funkcjonariusze zatrzymali drugiego z mężczyzn. Sprawa układała się w jedną całość. Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni mieli wszystko dobrze zaplanowane. Dokonać napadu na sklep i zabrać pieniądze, ile się da i co się da. I tak też zrobili. Z zebranego materiału wynika, że jeden z mężczyzn wszedł do sklepu i odgrywał rolę kupującego, drugi z napastników wtargnął za ladę i „powalił” ekspedientkę na podłogę. Dusząc ją oraz grożąc jej pozbawianiem życia żądał otwarcia sejfu oraz kasy i wydania pieniędzy. Drugi z napastników „wyczyścił” sejf i kasę z pieniędzy. Kiedy dostali to, czego chcieli, uciekając zabrali jeszcze kilkanaście paczek papierosów i telefon komórkowy. Z łupem uciekli w nieznanym kierunku. Obu wkrótce zatrzymali policjanci.

Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutu rozboju. Napastnicy nie kwestionowali swojego zachowania, do wszystkiego się przyznali. Zarówno 19-latek, jak i jego 25-letni wspólnik już wcześniej dopuszczali się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Giżycki sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.