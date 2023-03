W Krakowie, u włosko-ukraińskiej pary dilerów zabezpieczono ponad 8 kilogramów narkotyków Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 20 marca br. krakowscy kryminalni wspólnie z katowickimi funkcjonariuszami zatrzymali 36-letniego Włocha i jego 26-letnią partnerkę, obywatelkę Ukrainy. Para podejrzana jest o posiadanie prawie 8 kg narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu. Grozi im do 12 lat więzienia.

Kryminalni z Komisariatu Policji IV w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pracowali nad sprawą dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców z terenu Małopolski i Śląska. Śledczy wstępnie wytypowali parę obcokrajowców, którzy według posiadanych przez nich informacji, mogli być zamieszani w nielegalny proceder obrotu narkotykami. 20 marca br . policjanci pojechali w rejon jednego z bronowickich osiedli, gdzie zamieszkiwać miał cudzoziemiec powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z włoskich klubów piłkarskich. Tam, około godz . 10:00, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Renault, po tym jak zauważyli, że za jego kierownicą siedzi najprawdopodobniej wytypowany przez nich mężczyzna. Policjanci sprawdzili dane kierowcy i pasażerki, którymi okazali się być 36-letni Włoch oraz 26-letnia Ukrainka. Jak się okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Następnie policjanci pojechali do dwóch użytkowanych przez 36-latka i jego partnerkę mieszkań. W mieszkaniu zlokalizowanym na jednym z bronowickich osiedli śledczy zabezpieczyli m.in . prawie 100 sztuk woreczków foliowych wypełnionych brunatną substancją, woreczki foliowe zawierające kolorowe tabletki, biały proszek oraz słoiki i pudełka wypełnione substancjami, które zostały przekazane do dalszych badań. W pomieszczeniach znajdowały się także telefony komórkowe, kilka wag elektronicznych, maszyna do liczenia pieniędzy, gotówka w wysokości ponad 40 tys . złotych oraz prawie 500 dolarów amerykańskich.

Z Bronowic kryminalni udali się do jednego z mieszkań w rejonie Krowodrzy, gdzie w trakcie sprawdzenia znaleźli i zabezpieczyli zbryloną substancję koloru ciemnobrunatnego oraz przedmiot przypominjący rewolwer, który przekazany został do badań balistycznych. Policjanci przeszukali również zlokalizowany na jednym z nowohuckich osiedli garaż wynajmowany przez 36-latka. Tam także natrafili na słoiki, pudełka i woreczki foliowe wypełnione substancjami, które zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

36-letni Włoch i jego 26-letnia partnerka zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie złożyli wyjaśnienia. Przy pomocy narkotesterów zbadane zostały wszystkie zabezpieczone substancje. Jak się okazało, para dilerów posiadała łącznie ponad 8 kg narkotyków, w tym 4 kg marihuany, prawie 1,5 kg haszyszu, niespełna 500 gramów mefedronu, ponad 200 gramów kokainy, ponad 4 tys . tabletek extasy oraz niewielkie ilości MDPV.

Następnie sprawą pary dilerów zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową krakowskiej komendy miejskiej, którzy zebrali obszerny materiał dowodowy i przekazali go do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec Włocha i Ukrainki tymczasowy aresztu na trzy miesiące.

36-latek i jego 26-letnia partnerka odpowiedzą karnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu, za co grozić im może kara nawet 12 lat więzienia.

( KWP Kraków/mg)

Film zatrzymani dilerzy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zatrzymani dilerzy (format mp4 - rozmiar 16.13 MB)