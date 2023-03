Niebezpieczne zachowanie na przejściu dla pieszych

Jednym z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa. Kara za takie zachowanie jest surowa, ale adekwatna do zagrożenia, jakie powoduje kierujący i wynosi 1500 złotych i 15 punktów w przypadku mandatu i nawet do 30 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Przekonał się o tym 33-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, którego niewłaściwe zachowanie w rejonie przejścia dla pieszych trafiło na skrzynkę "Stop agresji drogowej".