Wyprzedzał na przejściu dla pieszych – nie uniknął wysokiej kary Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia policjanci z drogówki dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mimo zaostrzonych od niedawna kar nadal nie brakuje kierowców, którzy swoim zachowaniem ryzykują nie tylko wysokim mandatem karnym i dużą liczbą punktów karnych, ale również bezpieczeństwo innych osób. O braku tolerancji na rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego przekonał się 35-letni kierujący audi.

Dzisiaj, 24.03.2023 roku, w godzinach porannych patrol ruchu drogowego w miejscowości Białki, w gminie Sadlinki interweniował w stosunku do kierowcy osobowego audi, który zdecydował się, aby podjąć manewr wyprzedzania w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych i przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h . Siedzący za kierownicą 35-latek szybko przekonał się o surowych konsekwencjach swojego zachowania. Policjanci za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 złotych, a do jego konta przypisanych zostało za to wykroczenie 15 punktów karnych. Kolejny mandat był za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50km/h. za to wykroczenie, mężczyzna otrzymał dodatkowo 1000 złotych i 11 punktów karnych. Przypominamy, że z dniem 17 września w życie weszły nowe przepisy w tym również w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt), tak jak w przypadku 35-latka otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki, m.in. za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz zagrożony jest karą 1500 złotych a recydywa: 3000 złotych.