Policjanci narażając własne życie uratowali dwie starsze osoby i później niestety też trafili do szpitala Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci bez chwili zawahania przystąpili do działania i jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej ewakuowali z silnie zadymionego domu dwie starsze osoby. Jedna z nich nie była zdolna do samodzielnej egzystencji i poruszała się na wózku. Ponieważ ogromną rolę dla życia mieszkańców miała każda minuta, funkcjonariusze zadziałali szybko i wyprowadzili z domu kobietę oraz mężczyznę, w wieku 82 i 89 lat. Okazało się później, że mundurowi podejmując te działania ratownicze, sami potrzebowali pomocy medycznej. Do szpitala trafiły w sumie trzy osoby, w tym dwóch policjantów z objawami zatrucia tlenkiem węgla, ale dzięki ich postawie nikt nie zginął.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 17.00, a zgłoszenie otrzymali policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki. Dotyczyło ono wydobywających się kłębów dymu z domu jednorodzinnego przy ulicy Glebowej we Wrocławiu. Skierowany niezwłocznie na miejsce patrol dotarł jeszcze przed strażą pożarną i w związku z realnym zagrożeniem życia, funkcjonariusze natychmiast przystąpili do sprawdzenia obiektu, pomimo jego silnego zadymienia.

Okazało się, że wewnątrz znajdują się dwie starsze osoby w wieku 82 i 89 lat. Poszkodowana kobieta z uwagi na stan zdrowia nie była zdolna do samodzielnej egzystencji i w trakcie interwencji leżała na łóżku.

Policjanci narażając swoje zdrowie i życie przystąpili do natychmiastowej ewakuacji starszej kobiety oraz mężczyzny. Na szczęście funkcjonariusze bezpiecznie wyprowadzili ich na zewnątrz domu, a później przekazali medykom z pogotowia ratunkowego.

Później w związku z działaniami ratowniczymi, do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla, zostali też przewiezieni dwaj policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki oraz 82-letnia kobieta.

Przybyli na miejsce strażacy sprawdzili dokładnie pomieszczenia w celu potwierdzenia, czy wewnątrz nie ma jeszcze innych osób poszkodowanych.

Sierż. Michał Fuławka i sierż. Andrzej Garczyński narażając własne życie uratowali dwie starsze osoby. Tym samym wypełniając słowa roty ślubowania „(…) nawet z narażeniem życia”, dali świadectwo, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, a służba w policyjnym mundurze to odpowiedzialność i poświęcenie na rzecz mieszkańców i obywateli.

Na szczęście wszystkie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu, po otrzymaniu odpowiedniej opieki w szpitalu, opuściły już placówkę medyczną.

(KWP we Wrocławiu / po)