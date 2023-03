Gdy liczy się czas ważne jest sprawne działanie Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy zaniepokojeni bliscy zgłaszają zaginięcie osoby, liczy się każda minuta. Od tego momentu Policja wdraża procedury, które mają na celu jak najszybsze odnalezienie takiej osoby. Dlatego Sztab Policji zs. w Radomiu zorganizował ćwiczenia, które miały na celu poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie metod poszukiwawczych i umiejętności policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i sprzętu. Ćwiczenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński.

Z założeń ćwiczeń wynikało, że w czwartek po południu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach otrzymuje zgłoszenie, że dwóch mężczyzn w wieku 65 lat pojechało do lasu w Brzeźcach, jednak nie ma z nimi kontaktu. Zaniepokojona rodzina przekazała, iż mężczyźni wyjechali rano by zrobić zdjęcia przyrody leśnej, jednak upłynęło już kilka godzin, a nie ma wieści gdzie są i czy wszystko jest w porządku. Telefony, które zabrali ze sobą nie odpowiadają, na dodatek jeden z mężczyzn choruje na cukrzycę i musi regularnie brać leki, które zostawił w domu. Zapada zmrok, mężczyźni nie skontaktowali się z bliskimi, nie odbierają telefonów, wiadomości. Sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej niepokojąco.

Policjanci już wiedzą, że zdrowie i życie mężczyzn jest zagrożone i trzeba szybko podejmować decyzje. Informacja o zaginionych przekazana zostaje wszystkim policjantom z komendy w Białobrzegach, rusza akcja poszukiwawcza, do której zostają skierowani miejscowi funkcjonariusze. Kolejną decyzją jest zawnioskowanie przez szefa białobrzeskich policjantów do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu o skierowanie do wsparcia działań poszukiwawczych Nieetatowego Zespołu Poszukiwań Osób Zaginionych KWP zs. w Radomiu.

Siły dedykowane do działań poszukiwawczych koncentrują się w Brzeźcach, w rejonie drogi dojazdowej do lasu, gdzie ostatni raz byli widziani zaginieni mężczyźni. Przedstawiciel nadleśnictwa nakreśla zgromadzonym topografię terenu, w którym mają być prowadzone poszukiwania. Policjanci szybko znajdują samochód należący do zaginionych, a policyjny pies podejmuje trop, wskazując kierunek, w którym mogli pójść mężczyźni. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu sprawdzają ciężki leśny teren, wspomagani przez służbowe quady. Niestety przed zapadnięciem nocy nie udaje się odnaleźć zaginionych. Dowodzący działaniami podejmuje decyzję o wycofaniu dotychczasowo zaangażowanych sił i środków. Jednak to nie koniec poszukiwań. W ich miejsce zostają wprowadzeni piloci policyjnego drona, którzy rozpoczynają naloty nad lasem.

Dron użyty w ćwiczeniach został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu szanse na odnalezienie żywych osób wzrastają, a poszukiwania nie muszą być przerwane nawet w nocy.

Powyższy opis choć brzmi, jak relacja z policyjnych działań poszukiwawczych, jednak jest to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w czwartek. Jednak nie zawsze podobna relacja, to tylko wyobraźnia autora planującego policyjne szkolenie. Dlatego mazowieccy policjanci nieustannie poodnoszą swoje umiejętności oraz ćwiczą różne, coraz to doskonalsze metody i warianty poszukiwawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Kolejnym przykładem tego jest drugi dzień ćwiczeń.

W piątek mazowieccy policjanci mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach, gdzie były zaprezentowane możliwości wykorzystania policyjnego drona do działań poszukiwawczych prowadzonych pod wodą. Potencjał zaangażowania tak specjalistycznego sprzętu do podobnych działań zaprezentowali policyjni piloci z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były szkoleniem teoretycznym, które odbyło się na początku marca. W zajęciach udział wzięli policjanci kadry średniego szczebla wszystkich jednostek terenowych garnizonu mazowieckiego Policji, którzy są odpowiedzialni za organizację oraz nadzorowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniami osób zaginionych. Tematami omawianymi podczas spotkania były: poszukiwanie osób zaginionych w kraju i za granicą, zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zaginionych, współpraca Policji z innymi służbami i organizacjami biorącymi udział w poszukiwaniach, mantrailing, czyli specyfika pracy psów służbowych w aspekcie poszukiwania osób zaginionych, wykorzystanie jednostek PSP do poszukiwań osób zaginionych, wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych Policji (dronów) do działań poszukiwawczych.

Pomysłodawcą oraz kierownikiem ćwiczenia był Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Michał Pawliński. Celem dwuetapowych ćwiczeń dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu we współpracy z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu, było poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie metod poszukiwawczych i umiejętności policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ćwiczenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - insp. Jakub Gorczyński.

W 2022 roku w garnizonie mazowieckim bliscy zgłosili 714 przypadków zaginięcia osób, z czego aż 98 to osoby w wieku ponad 60 lat.

Autor: mł. insp. Michał Pawliński/podkom. Aleksandra Calik