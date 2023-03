Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia uratowali 29-latka Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i zdecydowane działanie policjantów ze śródmiejskiego komisariatu pozwoliły w porę uratować 29-latka, który stojąc na dachu budynku chciał targnąć się na życie. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarską.

Dyżurny z bydgoskiego Śródmieścia otrzymał zgłoszenie o 29-letnim bydgoszczanine, który zamierza popełnić samobójstwo. Natychmiast pod wskazany adres zostały skierowane patrole oraz poinformowana załoga pogotowania. Na miejscu okazało się, że 29-latek znajduje się na dachu budynku. Do zdesperowanego mężczyzny weszli dzielnicowi z bydgoskiego Śródmieścia. Starszy sierżant Kamil Kuderski i starszy sierżant Łukasz Szmajda zaczęli z nim rozmawiać, próbując odwieźć go od powziętego zamiaru.

Bydgoszczanin był zdenerwowany i dlatego policjanci wiedzieli ze muszą działać szybko. Wykorzystując moment przemieszczania się mężczyzny po dachu, podbiegli do niego i chwycili za ręce, odciągając od krawędzi budynku. Widząc to drugi patrol pomógł sprowadzić 29-latka. Dalej zajęli sie nim ratownicy medyczni, decyzją których został zabrany został do szpitala. Tam udzielono mu spcjalistycznej pomocy.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl



Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: stopdepresji.pl