Kierowca miał 2,5 promila. Jego jazdę przerwał miejscowy komendant

Data publikacji 27.03.2023

Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie kierujący, którego zatrzymał będący po służbie młodszy inspektor Marcin Bednarczyk. Nietrzeźwy 47-latek spowodował kolizję i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Nie pozwolił na to I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli, który dał dowód na to, że policjantem jest się całą dobę, a nie tylko w czasie pełnionej służby.

20 marca oficer dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kolizji na ulicy Północnej w Nowej Soli. Tam 47- letni mężczyzna, jadąc oplem z przyczepką wjechał w tył poprzedzającego go pojazdu. Chcąc uniknąć konsekwencji swoich czynów wysiadł z samochodu i zaczął się oddalać. Nie zdołał daleko uciec, gdyż zobaczył to przejeżdżający obok komendant nowosolskiej jednostki i udaremnił jego ucieczkę. Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili stan trzeźwości mieszkańca Nowej Soli. Okazało się, że miał ponad 2.5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnienia do kierowania, a pojazd został odholowany na koszt właściciela.

47-latek usłyszał już zarzut i przyznał się do winy. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Służba w Policji to swego rodzaju powołanie i potrzeba niesienia pomocy innym, zapewniając bezpieczeństwo i porządek. Policjant, który jest do tego powołany, tak naprawdę służbę pełni przez całą dobę. Policjanci kolejny raz przypominają, że za jazdę po alkoholu grozi wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch.