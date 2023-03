Nielegalny hazard na celowniku służb Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2014 roku prowadzą jedno z największych i najbardziej zawiłych w kraju śledztw w sprawie organizowania nielegalnych gier hazardowych. Śledczy zatrzymali już 50 podejrzanych, zlikwidowali 382 nielegalne salony gier i zabezpieczyli 2196 automatów. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że członkowie rozbitej grupy przestępczej uzyskali z hazardu nie mniej niż 157 mln zł.

O śledztwie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych oraz praniem brudnych pieniędzy, po raz pierwszy informowaliśmy w 2019 roku, gdy do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach dołączyli funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Policjanci, wspólnie z urzędnikami celno-skarbowymi, weszli wtedy do siedzib kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Stróże prawa zabezpieczyli dokumentację dotyczącą ewidencji zysków osiąganych z poszczególnych automatów instalowanych w nielegalnych salonach gier, elektroniczne nośniki danych, gotówkę oraz nielegalne automaty.

Był to jednak dopiero początek sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej. O złożoności i skali nielegalnego procederu hazardowego świadczy zakres działań, jakie przeprowadzili policjanci. W toku śledztwa przesłuchano bowiem ponad 1000 osób, przeprowadzono oględziny ponad 100 nośników informatycznych i przeanalizowano bardzo obszerną dokumentację księgowo-rachunkową oraz ewidencjonującą dochód z punktów, gdzie były zainstalowane nielegalne automaty do gier.

Policjanci ustalili mechanizm i skalę przestępczego procederu. Ponadto rozpracowali panującą w grupie hierarchię - podział i zakres ról jej poszczególnych członków. Rozbita przez służby grupa przestępcza działała w latach 2011-2020 na terenie aż 15 województw, w tym na Śląsku. Główni organizatorzy kierowali rozbudowaną siatką o złożonym charakterze. Zyski uzyskane z nielegalnego hazardu oszacowano na przynajmniej 157 milionów złotych. Podejrzani lokowali swoje dochody m.in. w nieruchomościach oraz aktywnie wprowadzając je do obrotu gospodarczego, np. nabywając udziały spółek. W niektórych przypadkach sprawcy ukrywali zgromadzony majątek, przenosząc go na osoby niezwiązane bezpośrednio z grupą, co wymagało od śledczych przeprowadzenia wielu żmudnych ustaleń.

Efektem dotychczasowej współpracy policjantów i funkcjonariuszy urzędu celno-skarbowego jest zatrzymanie 50 podejrzanych oraz zabezpieczenie ich majątku o szacowanej wartości ponad 25 milionów złotych - m.in. nieruchomości, luksusowe przedmioty, gotówkę oraz wkłady zgromadzone na rachunkach bankowych. Śledczy zlikwidowali aż 382 nielegalne salony gier, zabezpieczając 2196 automatów do gier. Zgromadzony przez śledczych obszerny materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowaniem nielegalnych gier hazardowych i praniem brudnych pieniędzy. 10 osób trafiło za to do aresztu, a pozostałe 40 objęto dozorami Policji oraz zakazami kontaktowania się ze sobą. Podejrzanym grożą za to kary do 15 lat więzienia.

Film 35-563477.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 35-563477.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.25 MB)