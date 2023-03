Włamywali się do restauracji i myjni. Zostali zatrzymani Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty wobec 28- i 33-latka za liczne włamania do restauracji, stacji paliw czy myjni samoobsługowych. To efekt intensywnych działań olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, którzy zatrzymali podejrzanych. Łączna wartość strat spowodowanych ich działalnością to ponad 120 tysięcy złotych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto, młodszy z nich odpowie również za czynną napaść na funkcjonariuszy publicznych oraz posiadanie narkotyków. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzili intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności włamań do restauracji, myjni samoobsługowych czy stacji paliw. Do przestępczego procederu dochodziło od grudnia 2022 roku do marca 2023 roku na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz ostródzkiego. Wszystkie tropy prowadziły Intensywna praca operacyjna policjantów doprowadziła do dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z serią włamań. Zostali oni przyłapani na gorącym uczynku w ubiegły wtorek (21.03.2023) w nocy podczas próby włamania do jednej z myjni samoobsługowych na terenie Ostródy. Sprawcy, gdy zorientowali się, że zostali namierzeni przez policjantów, próbowali za wszelką cenę uciec, nie bacząc na konsekwencje. Nie dość, że nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy i ostrzeżenia użycia wobec nich środków przymusu bezpośredniego, to podczas ucieczki samochodem próbowali potrącić blokujących im drogę funkcjonariuszy, narażając ich na poważne obrażenia. Zachowanie mężczyzn zmusiło policjantów do oddania strzałów ostrzegawczych. Sprawcy, uciekając osobowym mercedesem uszkodzili nieoznakowany radiowóz, po czym odjechali w nieznanym kierunku.

Policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Do akcji włączyli się także policjanci z Ostródy. Już następnego dnia dwaj mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Olsztyna. Okazało się, że próbowali ukryć się m.in. w lesie. 28-latek był aż do tego stopnia zdeterminowany, że podczas ucieczki zanurzył się po pas w bagnie. Jednak policjanci weszli za nim do wody i go wyciągnęli. Ponadto w trakcie przeszukania przy mężczyźnie znaleziono woreczek foliowy z zawartością białego proszku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to metamfetamina, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.



Prowadzone postępowanie wykazało, że mężczyźni wspólnie mieli włamać się do dwóch olsztyńskich restauracji i jednej myjni samoobsługowej, a także do jednej ze stacji paliw w powiecie olsztyńskim. Zdecydowanie więcej na sumieniu ma młodszy z mężczyzn. 28-latek jest dodatkowo podejrzany o próby, a także włamania do myjni samoobsługowych, restauracji czy stacji paliw. Dodatkowo ci sami mężczyźni byli również w zainteresowaniu policjantów z Ostródy. W marcu 2023 roku mieli włamać się do dwóch myjni samoobsługowych na terenie Ostródy uszkadzając wyrzutniki, a następnie zabierając monety. 28-latek usłyszał łącznie 18 zarzutów dotyczących kradzieży oraz usiłowania i dokonania kradzieży z włamaniem. Ponadto 28-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz posiadanie narkotyków. 33-latek usłyszał 6 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem.

Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łączna wartość strat spowodowanych ich działalnością to ponad 120 tysięcy złotych. Kwota ta dotyczy nie tylko skradzionej gotówki, ale także zniszczeń dokonanych podczas włamań. W sobotę decyzją sądu wobec 28-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Z kolei wobec 33-latka zastosowano dozór policyjny. Sprawa ma charakter rozwojowy – niewykluczone, że mężczyźni mogą mieć związek z innymi przestępstwami przeciwko mieniu, co jest przedmiotem prowadzonego postępowania.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanych mężczyzn przez policjantów w budynku jednostki Policji.

( KWP w Olsztynie / kp)