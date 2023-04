Jednośladem bezpiecznie do celu Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 1 kwietnia br. Policja rozpoczyna kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi.

„Jednośladem bezpiecznie do celu” to akcja profilaktyczna mająca na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych. To również czas na promowanie właściwych zachowań wobec innych użytkowników drogi.

Dlatego też policjanci przypominają, że droga jest dla wszystkich. Tym samym korzystając z niej, mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki. Przestrzegajmy przepisów prawa, w szczególności dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Sygnalizujmy zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto też zadbać o bycie widocznym na drodze.

Akcję „Jednośladem bezpiecznie do celu” organizuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przy współpracy z firmą Screen Network S.A., która wyemituje spoty na swoich ekranach i kurtynach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych. Firma Screen Network to sieć ponad 20 000 ekranów reklamowych, które każdego dnia docierają do ponad 6 milionów osób. Działania potrwają do 22 czerwca br.

Wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu pomoże dotrzeć jednośladem bezpiecznie do celu.

RD KGP

Foto: KWP Gorzów Wlkp.

Film Hulajnogą bezpiecznie do celu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Hulajnogą bezpiecznie do celu (format mp4 - rozmiar 1.5 MB)

Film Rowerem bezpiecznie do celu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rowerem bezpiecznie do celu (format mp4 - rozmiar 2.3 MB)

Film Motorowerem bezpiecznie do celu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Motorowerem bezpiecznie do celu (format mp4 - rozmiar 3.87 MB)