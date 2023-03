Podejrzani o zabójstwo Fabiana Zydora zostali zatrzymani. Nastąpił przełom w sprawie Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby podejrzane o zabójstwo Fabiana Zydora zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane. Materiał dowodowy zebrany przez policjantów i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu okazał się przełomowy. 17-letni Fabian w 2016 roku został zamordowany, a jego ciało ukryte.

Policjanci z KWP w Poznaniu w ubiegłym tygodniu, w uzgodnieniu z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali trzech mężczyzn. Są oni podejrzani o to, że w październiku 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni dokonali zabójstwa Fabiana Zydora. Jego ciało w celu ukrycia śladów zbrodni zostało ukryte.

Nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka.

Zebrane przez policjantów materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych. Okazało się, że to mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej.

Z zebranych informacji wynika, że młodzi wówczas mężczyźni 30 października 2016 r . przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu. Chwilę wcześniej wyszedł on z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli.

Zatrzymani mężczyźni to notowani już przestępcy. W przeszłości byli już zatrzymywani przez Policję m.in . za uprowadzenie i uwięzienie człowieka na tle porachunkowym. Zostali skazani na karę więzienia i aktualnie odbywali wyroki wieloletniego więzienia. Z tego też powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych.

Zebrane przez policjantów i prokuratorów z Poznania materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na wniosek policjantów i prokuratorów zostali oni aresztowani przez sąd. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP Poznań/mg)