Połączył pasję ze służbą Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wykonywany zawód nie musi być przeszkodą w spełnianiu siebie. Przykładem na to, że służąc społeczeństwu wcale nie trzeba rezygnować ze swoich pasji i zainteresowań jest sierż. Mateusz Tyka z Komisariatu Policji w Zdzieszowicach. Policjant połączył służbę z pasją biegania. 17 marca br., reprezentując barwy policji z powodzeniem ukończył „Setkę Komandosa” w Lublińcu. Wcześniej wziął również udział w tzw. ćwiartce i półmaratonie komandosa. To jedne z najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce.

Już po raz 7. w Lublińcu, 17 marca br. odbył się bieg, pod nazwą ”Setka Komandosa”. Z całego kraju zjechali się przedstawiciele różnych służb mundurowych, by o godzinie 22.00 wystartować w morderczym wyścigu. Zawodnicy, w pełnym umundurowaniu i z 10-kilogramowym plecakiem, ruszyli w 100-kilometrową trasę.

Na dystansie tego biegu organizm poddawany jest ekstremalnemu obciążeniu, ukończenie go wymaga przede wszystkim świetnej kondycji fizycznej, silnej woli, ale także odpowiedniego rozplanowania sił.

Krapkowicką Policję w „setce komandosa” reprezentował sierżant Mateusz Tyka. Do tego wyzwania stanęło blisko 400 zawodników. Dla 61 uczestników ukończenie biegu stało się nieosiągalne. Funkcjonariusz zdzieszowickiego komisariatu ukończył go pomyślnie. Dodatkowo policjant we wcześniejszych terminach, wziął udział w tzw. ćwiartce i półmaratonie komandosa, gdzie w pełnym umundurowaniu, z 10-kilogramowym plecakiem, pokonał łącznie 31 km.

Serdecznie gratulujemy i trzymany kciuki za naszego kolegę podczas kolejnych sportowych wyzwań!