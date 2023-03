Szybki i bezpieczny dojazd na porodówkę Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Chmielniku, pomogli 45-latkowi sprawnie dowieźć swoją partnerkę do szpitala. Kobiecie odeszły wody płodowe i w każdej chwili mogła zacząć rodzić. W takich sytuacjach liczy się każda minuta, dlatego też szybkie dotarcie do szpitala zapewne przyczyniło się do szczęśliwego zakończenia tej historii.

W nocy z soboty na niedzielę (25/26.03.2023) kilkanaście minut po godzinie 3.00 do policjantów z Komisariatu Policji w Chmielniku, patrolujących teren gminy Chmielnik pojechał mężczyzna, który zwrócił się o pomoc w jak najszybszym dotarciu do szpitala. Jak się okazało w aucie z 45-latkiem jechała jego ciężarna partnerka, której odeszły wody płodowe, więc w każdej chwili mogła zacząć rodzić. Policjanci zadziałali bez wahania. Przekazali mężczyźnie by ten jechał za radiowozem i włączonymi sygnałami uprzywilejowania ruszyli do szpitala. Podczas drogi funkcjonariusze poinformowali o całej sytuacji personel medyczny, który oczekiwał na ich przyjazd. Po około 10 minutach przyszła mama bezpiecznie trafiła pod opiekę kadry lekarskiej. Po niedługim czasie otrzymaliśmy informację, że na świat przyszedł zdrowy chłopiec i zarówno on, jak i mama czują się dobrze!

Rodzicom, a także maluchowi, życzymy dużo zdrowia, a także wielu szczęśliwych i radosnych chwil!