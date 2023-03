22 kilogramy środków odurzających u mieszkańca Limanowej Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego za posiadanie narkotyków. Zabezpieczono ponad 22 kg różnego rodzaju środków odurzających. Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu i grozi mu kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat.

Podczas prowadzonej sprawy dotyczącej przestępstwa gospodarczego, policjanci z Wydziału do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wpadli na trop 30-letniego mieszkańca Limanowej, powiązanego z przestępczością narkotykową. Czynności prowadzone były we współpracy i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu. W czwartek (23 marca br. ) rano funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania oraz pomieszczenia gospodarcze zajmowane przez podejrzewanego o ten nielegalny proceder. Po wejściu do budynku gospodarczego policjanci natrafili na suszone krzaki marihuany – łącznie ponad 21 kg , natomiast w piwnicy domu na ponad 350 gramów haszyszu, 600 gramów mefedronu oraz kilka tabletek ecstasy. Narkotyki zapakowane były w różnej wielkości foliowe worki oraz szklane słoiki. Część środków była poporcjowana i zapakowana w mniejsze woreczki. Łącznie zabezpieczono ponad 22 kg środków odurzających.

30-latek został zatrzymany i przewieziony do nowotarskiej komendy. W piątek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. W sobotę sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.