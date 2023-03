Pościg i obława za 29-latkiem, który próbował potrącić policjantów- w tle narkotyki i zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartkowy poranek ( 23 marca) policjanci słubickiej drogówki próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem osobowym marki VW Passat. W Sułowie kierujący nie miał zamiaru zatrzymać się do kontroli, przyspieszył jadąc w kierunku policjantów z zamiarem ich potrącenia. Padły strzały ostrzegawcze. Policjanci niezwłocznie podjęli pościg za kierującym, który niedługo po zdarzeniu został zatrzymany i aresztowany na okres trzech miesięcy. Powodem ucieczki mógł być 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz posiadanie narkotyków.

Podczas patrolu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Słubicach dostrzegli w miejscowości Sułów kierującego pojazdem marki VW Passat, któremu policjant za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów wydał polecenie zatrzymania się do kontroli. Kierujący nie miał zamiaru zatrzymać się do kontroli drogowej z uwagi na fakt, iż jak się później okazało, posiadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na widok umundurowanego policjanta kierowca przyspieszył w jego kierunku próbując go potrącić, a jednocześnie zmusić do odstąpienia od czynności służbowych.

Zdeterminowani policjanci niezwłocznie podjęli pościg za przestępcą, dając kolejno sygnały świetlne i dźwiękowe polecające zatrzymanie pojazdu, jednak pirat drogowy nie zważając na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, kontynuował swą brawurową jazdę. W miejscowości Drzecin postanowił jechać z impetem wprost w oznakowany radiowóz. W tym momencie naraził życie i zdrowie interweniujących policjantów, w konsekwencji interweniująca policjantka oddała trzy strzały ostrzegawcze z broni służbowej, jednak kierujący 29- latek postanowił kontynuować ucieczkę, porzucając następnie pojazd nieopodal miejscowości Radówek.

Dzięki skutecznej mobilizacji policjantów garnizonu lubuskiego sprawca przestępstw został kilkanaście godzin później zatrzymany, w trakcie przeszukania policjanci ujawnili przy mężczyźnie środki odurzające, a jak ustalono jego ucieczka miała wiele powodów między innymi: wydany przez Sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Mężczyzna popełnił szereg przestępstw - czynna napaść na funkcjonariusza Policji, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.52 MB)