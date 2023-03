Fatalny finał spotkania towarzyskiego Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 marca br. kryminalni z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali 20-letnią sprawczynię rozboju. Młoda kobieta, dwa dni wcześniej, zaatakowała gazem pieprzowym i okradła 31-latka, z którym umówiła się na spotkanie towarzyskie w jednym z podgórskich hoteli.

12 marca br ., w godzinach wieczornych w Komisariacie Policji V w Krakowie pojawił się 31-letni mieszkaniec woj . lubelskiego, który chciał zgłosić dość niecodzienną sytuację. Na początku marca br ., na jednym z portali randkowych poznał młodą kobietę, z którą po wymianie wiadomości, postanowił spotkać się na żywo w Krakowie. Wspólnie ustalili, że pierwsze spotkanie odbędzie się 12 marca br . w jednym z podgórskich hoteli.

Tego dnia około godziny 18:00 para zobaczyła się po raz pierwszy i wspólnie udała do jednego z hotelowych pokoi. Tam jednak, zamiast romantycznego wieczoru czekała na 31-latka przykra niespodzianka. Dziewczyna, z którą się umówił zaatakowała go gazem pieprzowym, zabrała należące do niego 500 złotych i pospiesznie opuściła hotel. Rozczarowanemu fatalnym finałem randki mężczyźnie nie pozostało nic innego jak udać się na Komisariat Policji przy ul . Zamoyskiego i tam zgłosić przestępstwo.

Sprawą rozboju zajęli się kryminalni z „piątki”, którzy działając w oparciu o zebrane informacje ustalili personalia kobiety, która dopuściła się rozboju. Kilka dni później 20-latka została zatrzymana w rejonie Podgórza. Następnie policjanci przewieźli ją do komisariatu, gdzie złożyła wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanych jej czynów. Śledczy sprawdzają, czy 20-latka nie ma na swoim koncie więcej tego typu ataków na amatorów spotkań towarzyskich.

W oparciu o zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy Prokuratur Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował wobec kobiety policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Za rozbój kobiecie grozi do 12 lat więzienia.