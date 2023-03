Dolnobrzeski policjant oraz jego brat - funkcjonariusz Służby Więziennej, w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierującego

Policjant z Zespołu Kryminalnego dolnobrzeskiego komisariatu oraz jego brat, który jest strażnikiem więziennym w Zakładzie Karnym w Wołowie, zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym. Czujni funkcjonariusze, doprowadzili do zatrzymania pojazdu i odebrali kluczyki siedzącemu za kierownicą mężczyźnie. Wezwany patrol Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Wołowie przeprowadził badanie stanu trzeźwości 66-latka, które wykazało niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiadał on wymaganych do kierowania uprawnień.