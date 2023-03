Posłużył się sfałszowanymi fakturami na blisko 237 tysięcy złotych i w ten sposób uszczuplił należny podatek VAT na ponad 54 tysiące złotych Data publikacji 27.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami. Na podstawie 39 dokumentów opiewających na blisko 237 tysięcy złotych poświadczających nieprawdę na dostawę paliwa, 38-latek uszczuplił należny podatek VAT na ponad 54 tysiące złotych. Ponadto nierzetelnie prowadził księgę przychodów i rozchodów. Mężczyzna nielegalny proceder prowadził a latach 2018-2020. Jeleniogórzanin kilka dni temu w tej sprawie usłyszał zarzuty w miejscowej Prokuraturze Okręgowej. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili i zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 38-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami i uszczuplenie podatku VAT oraz dochodowego.

Jak ustalili funkcjonariusze, jeleniogórzanin, prowadząc działalność gospodarczą w okresie od 2018 roku do 2020 roku posłużył się 39 fakturami poświadczającymi nieprawdę, które dotyczyły dostawy paliwa, co nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na blisko 237 tysięcy złotych, z czego wyliczono do zwrotu ponad 54 tysiące złotych podatku VAT. Ponadto mężczyzna nierzetelnie prowadził księgę przychodów i rozchodów oraz posłużył się podrobionymi fakturami VAT, czym spowodował uszczuplenie w podatku dochodowym od osób fizycznych na blisko 38 tysięcy złotych.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Mężczyzna kilka dni temu w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)