Ukrywał się przez 9 lat. „Poszukiwacze” zatrzymali go, gdy siedział na fotelu u fryzjera

Prowadził dyskotekę w Warszawie, a w przeszłości trenował boks. Przez 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do czasu, gdy jego sprawa trafiła do policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu. W minionym tygodniu poszedł z wizytą do fryzjera. Wyszedł od niego z nową fryzurą i kajdanami na rękach. Teraz najbliższe lata spędzi w więzieniu.