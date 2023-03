Areszt tymczasowy dla mężczyzn podejrzanych o rozbój Data publikacji 28.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o rozbój. Mieli oni pobić sympatyka przeciwnej drużyny piłkarskiej i zabrać mu koszulkę klubową. Na wniosek Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów sąd zdecydował, że najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło w październiku 2022 roku. Pokrzywdzony mężczyzna, w dniu zdarzania, był na meczu na stadionie przy ulicy Hetmańskiej. Po jego zakończeniu szedł pieszo do domu. Gdy znajdował się na alejach Batalionów Chłopskich usłyszał, jak ktoś woła, aby oddał koszulkę. 46-latek nie zdążył zareagować, gdyż okrążyła go grupa osób. Mężczyzna otrzymał kilka uderzeń w głowę, stracił równowagę i upadł na chodnik. Kiedy leżał, ściągnięto z niego koszulkę klubową, w jaką był ubrany. Po zadaniu kilku kolejnych uderzeń sprawcy oddalili się z miejsca, a pokrzywdzony zadzwonił na policję.

Zawiadomienie w tej sprawie 46-latek złożył dzień później. Szczegółowo opisał całe zdarzenie, wskazał też, jak ubrany był prowodyr zdarzenia i zarazem najbardziej agresywny z nich. Wartość koszulki oszacował na kwotę 120 złotych. Na szczęście obrażenia, jakich doznał nie zagrażały jego życiu ani zdrowiu.

Wyjaśnianiem okoliczności sprawy zajęli się funkcjonariusze z wydziału do zwalczania przestępczości pseudokibiców. Policjanci ustalili trzech mężczyzn, którzy brali udział w zdarzeniu. To 22-latek i dwóch 19-latków, wszyscy są mieszkańcami Rzeszowa. Jak się okazało, byli oni znani rzeszowskim policjantom.

W połowie marca mężczyźni zostali zatrzymani. Prokurator z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów przedstawił im zarzut rozboju oraz udziału w pobiciu. Dzień później, Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratora zdecydował, że podejrzani kolejne dwa miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności.