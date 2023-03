Czujność to fundament bezpieczeństwa w internecie. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki! Data publikacji 28.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci apelują o ostrożność w takcie dokonywania transakcji internetowych. Zachowanie czujności w sieci może ustrzec przed utratą oszczędności życia! Mimo licznych apeli wciąż nie brakuje osób, które dały się oszukać. Przypominamy, że wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad by ochronić się przed zagrożeniami. Nigdy nie klikaj w nieznane linki!

Oszuści wykorzystują coraz więcej sposobów by osiągnąć swój cel. Jednym z nich jest przesyłanie linków ze złośliwym oprogramowaniem, które umożliwia przestępcom dostęp do kont bankowych. Najczęściej podszywają się pod firmy kurierskie lub dostawców mediów, gdzie w formie wiadomości SMS wysyłają wezwanie do natychmiastowej dopłaty niewielkiej kwoty i zalogowanie się w podany w wiadomości link w celu uniknięcia konsekwencji rzekomej niedopłaty. W efekcie takich działań jesteśmy narażeni na utratę swoich oszczędności. Po otrzymaniu takiej wiadomości należy zachować czujność! Jeśli wiadomość wzbudza nasze podejrzenie i nie jesteśmy przekonani co do jej autentyczności zawsze możemy skontaktować się z przedstawicielami firm, które rzekomo miały nam wysłać wiadomość. Czujność należy zachować również w takcie dokonywania transakcji internetowych. Rzekomy klient lub sprzedawca prosi nas o weryfikację bądź opłacenie kuriera wysyłając link przez który należy się zalogować. W rezultacie na naszym urządzaniu instalowane jest „złośliwe” oprogramowanie dzięki któremu oszuści uzyskują dostęp do naszych kont bankowych. Nie klikaj w nieznane linki i nie daj się oszukać!

Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, o których warto pamiętać podczas transakcji internetowych:

nie klikajmy w nieznane linki, zwłaszcza przesyłane w wiadomościach tekstowych od obcych osób;

dokładnie weryfikujmy, czy strona do której zamierzamy się zalogować, należy do prawdziwej witryny bankowości internetowej;

nie udostępniajmy danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawajmy haseł, pinu ani kodów dostępu;

nie instalujmy nieznanych aplikacji na telefonie;

podczas zakupów internetowych sprawdzajmy opinie o sprzedającym / kupującym;

nie zakładajmy kont na stronach internetowych wskazanych przez potencjalnych kupujących, gdzie rzekomo można zrealizować płatność;

jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś budzi nasze wątpliwości zrezygnujmy z wykonania transakcji.

Apelujemy o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą pieniędzy