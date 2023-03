Umowa na dofinansowanie zakupu nowych policyjnych Belli-407GXi podpisana Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek 24 marca została podpisana umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Komendą Główną Policji na dofinansowanie zakupu czterech Belli-407GXi, w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nowe śmigłowce mają zostać dostarczone do końca tego roku, Tym samym policyjne lotnictwo dysponować będzie siedmioma lekkimi maszynami wielozadaniowymi tego typu, które pozwolą m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Obecnie Lotnictwo Policji eksploatuje 12 maszyn, w tym: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 - W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 śmigłowce S-70i Black Hawk oraz 3 Belle-407GXi. Te ostatnie to lekkie śmigłowce wielozadaniowe, patrolowo-obserwacyjne umożliwiające zabranie na pokład załogi składającej się z: 1 lub 2 pilotów, operatora SOL/mechanika oraz do 4 pasażerów. Wykorzystywane są obecnie do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań osób zaginionych czy pościgów za sprawcami przestępstw. Umożliwiają wykonywanie operacji lotniczych zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG. Prędkość przelotowa, jaką mogą osiągnąć to 216 km/h, a zasięg - ok. 600 km.

Projekt pn. „Bezpiecznej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pozwala na zakup na potrzeby polskiej Policji nowych śmigłowców typu Bell-407GXi i przeszkolenie personelu lotniczego.

Maszyny tego typu rozlokowane docelowo w różnych jednostkach umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju, a tym samym poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyposażone w systemy obserwacji lotniczej (SOL) z radiową transmisją obrazu pozwolą na monitorowanie ruchu drogowego i wraz ze służbą ruchu drogowego kontrolę dynamiczną ruchu pojazdów. Wykorzystywane będą m.in. do: monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich, ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”, sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń czy prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.

Wartość projektu: 160 000 000 zł, w tym dofinansowanie z UE : 136 000 000 zł.

