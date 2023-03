W sprawie „karuzeli podatkowej” występuje już ponad 310 podejrzanych Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne 10 osób zatrzymanych to efekt ostatnich działań CBŚP, pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, przy wsparciu KAS. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupy przestępcze wystawiły faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności to około 137 mln zł. W Hiszpanii do tej sprawy, dzięki zaangażowaniu m.in. śląskich policjantów zatrzymano 44-letniego Roberta C., który znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie prowadzonej przez Europol, w ramach projektu Enfast.

Kolejne działania policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspieranych przez funkcjonariuszy śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Tym razem zatrzymano 10 osób na terenie Śląska, Dolnego Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W ramach akcji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tys. złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą teraz analizowane przez prowadzących postępowanie.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby to końcowi odbiorcy faktur i pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym, którzy mogli spowodować straty Skarbu Państwa na ponad 2,5 mln zł. Podejrzanych doprowadzono do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, fałszerstwa faktur i przestępstw karnoskarbowych. Za te czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest prowadzone od 2018 roku i dotyczy „karuzeli podatkowej” działającej w ramach czterech grup przestępczych. Śledczy ustalili, że członkowie tych grup wprowadzili do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na kwotę około 137 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że działalność przestępcza miała miejsce w okresie od 2017 do 2022 roku, głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach, ale także w innych regionach Polski. Śledztwo jest wciąż rozwojowe.

W ostatnim czasie w Hiszpanii został zatrzymany przez hiszpańską policję 44-letni Robert C., który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Był on ścigany w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz fałszerstwa faktur, za co grozić może do 15 lat pozbawienia wolności. Do momentu zatrzymania mężczyzna znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie prowadzonej przez Europol, w ramach projektu Enfast. Więcej o zatrzymaniu można przeczytać w materiale pt.: Szef zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany dzięki działaniom śląskich "łowców głów" i europejskiej sieci współpracy policyjnej - ENFAST. Mężczyzna już został przetransportowany do naszego kraju, gdzie będzie odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Warto przeczytać także:

23 podejrzanych do „karuzeli podatkowej”,

Poszukiwani wpadli na Wyspach Kanaryjskich,

Produkowali faktury kosztowe generując milionowe straty,

Z 11 podejrzanych, 6 osób usłyszało zarzuty popełnienia zbrodni vatowskiej.

Zespół Prasowy CBŚP

Materiał foto/video: archiwum CBŚP