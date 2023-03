Policyjny pościg za motocyklistą. Nieodpowiedzialna szarża w oku policyjnej kamery Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący motocyklem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, kontynuował niebezpieczną jazdę, popełniając szereg wykroczeń drogowych. Brawurowa jazda zakończyła się kolizją z innym pojazdem. Zatrzymany przez policjantów 39-letni mężczyzna posiadał zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, znajdował się pod działaniem środków odurzających. Za wykroczenia został ukarany mandatami karnym w łącznej kwocie około 6 tysięcy złotych oraz 56 punktów karnych. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

W poniedziałek (27 marca) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pełniąc służbę na terenie miejscowości Iłowa, postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego motocyklem, który miał niesprawne światło oraz przegiętą tablicę rejestracyjną. Mężczyzna nie reagował na wydawane do zatrzymania pojazdu sygnały świetlne i dźwiękowe. Gwałtownie przyśpieszył i kontynuował jazdę w sposób bardzo niebezpieczny, popełniając szereg wykroczeń drogowych. Kierujący wielokrotnie zmieniał pas ruchu, co zakończyło się doprowadzeniem do kolizji z prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki Opel. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Ustalono, że 39-latek kierował pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Znajdował się pod działaniem środków odurzających, a pojazd, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Policjanci podsumowali wszystkie wykroczenia drogowe i wystawili mandaty karne na łączną kwotę około 6 tysięcy złotych. W ciągu niespełna dwóch minut mężczyzna zasilił swoje konto 56 punktami karnymi. Całość zarejestrowała kamera z policyjnego wideorejestratora. Za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowanie wbrew orzeczonemu zakazowi oraz znajdując się pod działaniem środków odurzających, grozi łączna kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.07 MB)