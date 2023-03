Pomogli seniorce bezpiecznie dotrzeć do domu Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Służbę w policji przede wszystkim cechuje fakt, że każdy dzień jest inny, a przed funkcjonariuszami stoją nowe zadania. Każdy dzień pokazuje, że to, co robią mundurowi jest ważne i doceniane przez społeczeństwo. Tak było i tym razem, kiedy interwencja dotyczyła starszej kobiety, mającej demencję i problem z poruszaniem. Mundurowi zaopiekowali się seniorką i przekazali pod opiekę najbliższych.

Dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na jednym z osiedli od około godziny stoi starsza kobieta. Na miejsce od razu pojechali policjanci. Jak się okazało seniorka poruszała się o lasce i miała problem z chodzeniem. 83-latka z widoczną demencją nie potrafiła wyjaśnić, po co wyszła z domu, ani też gdzie mieszka. Dane kobiety mundurowi ustalili na podstawie legitymacji ubezpieczeniowej, którą kobieta miała przy sobie. Policjanci pomogli kobiecie dojść do radiowozu i rozpoczęli poszukiwania miejsca zamieszkania oraz próbowali ustalić kontakt do członków rodziny, którzy mogliby się zająć seniorką. Mundurowi sprawdzali każde ustalenie, aż w końcu dotarli do aktualnego miejsca zamieszkania seniorki. Już po chwili nawiązali kontakt z jej synem, który oświadczył, że zaraz przyjedzie, aby zająć się mamą. Policjanci sprawdzili też, czy kobieta nie wymaga pomocy medycznej i przekazali ją pod opiekę rodziny.

Policjanci apelują! Jeżeli widzimy osobę starszą, nieporadną czy wymagającą opieki reagujmy. Takie osoby często zmagają się z demencją oraz mają problem z poruszaniem. Pamiętajmy też, że osoby starsze przy niskich temperaturach znacznie bardziej narażone są na wychłodzenie. W przypadku napotkania takich osób nie przechodźmy obojętnie. Zadzwońmy na numer alarmowy 112, by pomoc przyszła na czas.

( KWP w Łodzi / kp)