Jechała bez włączonych świateł. W trakcie kontroli drogowej na jaw wyszło o wiele więcej… Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka wykroczeń popełniła kierująca skodą, która zwróciła na siebie uwagę policjantów ze szczycieńskiej jednostki. Kobieta wieczorem kierowała pojazdem bez włączonych świateł. Jak się okazało, w ogóle nie powinna siedzieć za kierownicą, bo nie miała prawa jazdy. Jakby tego było mało, to samochód, którym kierowała nie miał aktualnego badania technicznego, a dowód rejestracyjny został już wcześniej zatrzymany. Kobieta przyznała policjantom, że bez uprawnień jeździ już… 20 lat. W końcu za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

We wtorek (28.03.2023 r.) około godziny 20:00 na ulicy Pasymskiej w Szczytnie policjanci zauważyli pojazd marki Skoda, który poruszał się bez włączonych świateł. Policjanci zatrzymali kierującą autem do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 40-letnia mieszkanka powiatu olsztyńskiego. Funkcjonariusze zweryfikowali dane kobiety oraz pojazdu, którym się poruszała. Szybko wyszło na jaw, że jazda bez włączonych świateł, to nie jedyne wykroczenie popełnione tego dnia przez 40-latkę.

Okazało się, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód marki Skoda w ogóle nie powinien poruszać się po drodze. W styczniu 2023 roku dowód rejestracyjny pojazdu marki Skoda został zatrzymany za brak aktualnych badań technicznych. 40-latka w swoim zachowaniu nie widziała nic niewłaściwego. Funkcjonariuszom przyznała, że od 20 lat kieruje pojazdami bez prawa jazdy i nigdy nie była uczestnikiem zdarzenia drogowego. Za popełnione wykroczenia, mieszkanka powiatu olsztyńskiego odpowie przed sądem.

Przypominamy, że wprowadzony w styczniu 2022 roku nowy taryfikator zmienił grzywnę w zakresie kierowania bez uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wobec osoby, która popełni tak nieodpowiedzialne wykroczenie, obowiązkowo orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjant obligatoryjnie przekazuje sprawę do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet 30 tys. złotych. Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień, obowiązkowo dostanie także zakaz kontynuowania dalszej jazdy.