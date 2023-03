Pijany i poszukiwany spowodował kolizję i pobił partnerkę Powrót Generuj PDF Drukuj Na 5 lat może trafić do więzienia 27-latek, który doprowadził do kolizji i pobił pasażerkę. Mężczyzna jechał bez prawa jazdy, mając w organizmie prawie 1,5 promila. Okazało się też, że jest poszukiwany.

Około północy, z niedzieli na poniedziałek dyżurny żorskiej Policji otrzymał wezwanie na skrzyżowanie Alei Armii Krajowej z Aleją Zjednoczonej Europy. Miał tam zatrzymać się samochód, z którego wysiadł kierujący i pasażerka. Mężczyzna najpierw zaczął bić kobietę, a następnie odjechał z miejsca rozbitym samochodem.

Dzięki świadkom mundurowi dowiedzieli się, dokąd pojechał. Ruszyli w stronę osiedla Powstańców Śląskich, gdzie w pobliżu stacji benzynowej kierowca porzucił samochód. Chwilę później policjanci zatrzymali 27-latka. Wtedy wyszło na jaw, że mężczyzna jechał bez uprawnień i doprowadził do kolizji, mając w organizmie blisko 1,5 promila. Jeszcze tego samego dnia 27-latek trafił na pół roku do zakładu karnego, bo jak się okazało, był poszukiwany w związku z groźbami i zmuszaniem funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności. Był już też karany za jazdę na "podwójnym gazie".

(KWP w Katowicach / po)