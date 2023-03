Podejrzani o kradzież pojazdu i włamanie do mieszkania odpowiedzą za swoje czyny Data publikacji 29.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Szamotuł odzyskali skradziony samochód oraz przedmioty pochodzące z włamania do domu w Szamotułach. Łupem włamywaczy padły m.in. dokumenty, telewizor, komputer, głośniki, elektronarzędzia. Lista skradzionych przedmiotów była długa. Podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

W ubiegłym tygodniu, policjanci z Szamotuł otrzymali zawiadomienie o kradzieży samochodu marki Audi A5. Co więcej, sprawcy włamali się do domu zgłaszającego i ukradli m.in. dokumenty, portfel, telewizor, komputer, monitor, głośniki, projektor, elektronarzędzia, perfumy. Lista skradzionych z domu przedmiotów była znacznie dłuższa.

W trakcie pracy nad sprawą okazało się, że jeden z podejrzanych zaoferował skradzione przedmioty do sprzedaży. Mężczyzna był znany policjantom. Został więc szybko zatrzymany. Był to 26-letni szamotulanin. Kryminalni doszli też do tego, że w sprawę zamieszani byli jeszcze dwaj inni mieszkańcy Szamotuł w wieku 34 oraz 39 lat.

Podczas ustaleń na jaw wyszło, że mężczyźni pozostawili skradziony samochód na parkingu przy ul. Staszica w Szamotułach. Odzyskane audi mogło więc wrócić do właściciela. Pracując nad sprawą, policjanci dotarli też do miejsc, w których mężczyźni ukryli pozostałe łupy. Również one zostały odzyskane.

Po zebraniu materiałów dowodowych w sprawie, dwóch podejrzanych usłyszało zarzut kradzieży samochodu oraz zarzut kradzieży z włamaniem do domu. 39-latek usłyszał natomiast zarzut kradzieży z włamaniem do domu.

Postępowanie w tej sprawie jest w toku. O wymiarze kary dla mężczyzn zadecyduje sąd.