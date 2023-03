Wspólnie oszukiwali na „ofertę pracy” Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców województwa małopolskiego podejrzanych o oszustwo i usiłowanie oszustwa. Pod pretekstem zatrudnienia mężczyźni oszukali 55-letniego mieszkańca Rzeszowa. W ten sam sposób zamierzali oszukać jeszcze mieszkańca powiatu strzyżowskiego. W porę zostali zatrzymani. Dwóch z nich najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, trzeci został objęty policyjnym dozorem.

Z początkiem marca, w rejonie dworca autobusowego mieszkaniec Rzeszowa został zaczepiony przez dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy zaoferowali mu pracę. Ponieważ 55-latek był zainteresowany ofertą zaprowadzili go do zaparkowanego nieopodal samochodu, w którym był jeszcze jeden mężczyzna. Tam wyjaśnili mu, że musi zaopatrzyć się w sprzęt elektroniczny. Następnie poinstruowali 55-latka, co ma mówić, aby w pobliskim sklepie zakupić na raty potrzebny sprzęt, który będzie mu niezbędny do prowadzenia interesu.

Jeden z mężczyzn wraz z mieszkańcem Rzeszowa poszli do sklepu. Tam 55-latek zakupił na raty dwa telefony komórkowe i komputer. Po wyjściu ze sklepu, cała czwórka wsiadła do samochodu i wspólnie pojechali na stację benzynową. Mężczyźni umówili się między sobą, że spotkają się tego samego dnia w godzinach popołudniowych w rejonie dworca autobusowego. Zakupiony przez 55-latka na raty sprzęt pozostał w samochodzie. Rzeszowianin oczekiwał w umówionym miejscu, ale mężczyźni nie zjawili się. Gdy zorientował się, że został oszukany zgłosił się do komisariatu na Nowym Mieście.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i zajęli się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. Wartość przywłaszczonego przez nieznajomych mężczyzn sprzętu pokrzywdzony wycenił na kwotę blisko 24 tys. złotych.

Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą wytypowali trzy osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Kilka dni po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze uzyskali informacje, że mężczyźni są w Rzeszowie. Przy ulicy Jabłońskiego zauważyli czterech mężczyzn. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu.

Trzech z nich w wieku 27, 30 i 42 lat są mieszkańcami województwa małopolskiego. Czwarty to 23-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Jak się okazało, tego dnia został on „zwerbowany” do pracy. Tuż przed zatrzymaniem miał iść do sklepu, aby na kredyt kupić telefony i komputery. Po wykonaniu czynności z jego udziałem, mężczyzna został zwolniony. Pozostali zatrzymani noc spędzili w policyjnym areszcie. Dzień później funkcjonariusze z Nowego Miasta przedstawili im zarzuty dotyczące oszustwa i usiłowania oszustwa.

Policjanci przekazali akta sprawy do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie aresztował 27 i 30-latka na 3 miesiące. 42-latek został objęty policyjnym dozorem.

Zgodnie z kodeksem karnym - "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

(KWP w Rzeszowie / po)