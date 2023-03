Policjanci z "mienia" rozliczyli złodzieja samochodów! Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Łącznie 4 kradzieże samochodów na kwotę 460 tys. zł. udowodnili 27-latkowi operacyjni z „mienia”. Mężczyzna, który „specjalizował się” głównie w japońskich samochodach” wpadł w Lublinie. Jak ustalili ostatnio policjanci, włamań dokonywał również na terenie całego kraju. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na trop 27-latka wpadli policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu lubelskiej komendy. Funkcjonariusze ustalili mężczyznę pod koniec grudnia. Wówczas usłyszał on zarzuty kradzieży w Lublinie nissana o wartości 165 tysięcy. Po tym został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Jednak funkcjonariusze zajmujący się sprawą od samego początku typowali 27-latka do innych zdarzeń z terenu kraju. Do wszystkich przestępstw doszło latem ubiegłego roku. Jak się okazało, specjalizował się w jednej z japońskich marek. Policjanci na podstawie zgromadzonych materiałów udowodnili mężczyźnie 3 kolejne przestępstwa, do których doszło w Sosnowcu, Rzeszowie i Łodzi.

27-latek usłyszał teraz kolejne zarzuty. Łącznie na swoim koncie na 4 kradzieże samochodów o łącznej wartości ponad 460 tysięcy złotych. Jest tymczasowo aresztowany i grozi mu kara do 10 lat więzienia.