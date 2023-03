Wpadają poszukiwani, odnajdywani są zaginieni Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy zatrzymali poszukiwane osoby, ale także odnaleźli zaginioną nastolatkę. To jedynie opis dwóch sytuacji, w których doprowadzili do zamknięcia spraw poszukiwawczych. A to nie wszystko.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali osoby, które były poszukiwane listami gończymi, ale także zaginioną 17-latkę.

W pierwszym przypadku 30-latek poszukiwany był przez Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie od lutego tego roku. Sprawa dotyczyła gróźb karalnych. Policjanci zdobyli informację, że mężczyzna może jechać pociągiem na trasie Warszawa-Bydgoszcz. Podjęto decyzję o natychmiastowym sprawdzeniu taboru. Funkcjonariusze wsiedli do pociągu i przechodzili wagon po wagonie. To było, jak się okazało, skuteczne. Rozpoznali go i wysiedli razem z 30-latkiem na stacji w Solcu Kujawskim, skąd trafił do aresztu.

W kolejnej realizacji włączyli się w poszukiwania prowadzone przez policjantów ze Szwederowa. Tu 21 marca zgłoszono zaginięcie 17-latki, która nie wróciła do domu. Sprawa dotyczyła osoby niepełnoletniej co dodatkowo angażowało policyjne siły. W tym przypadku nastolatka została namierzona u koleżanki. Choć schowała się w łazience nie uszło to uwagi funkcjonariuszy, którzy w takich przypadkach nie dają się zwieść.

To tylko dwie sprawy, w których, w ostatnich trzech dniach, brali udział policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy. Oprócz tego, w ich „sidła” wpadli jeszcze dwaj poszukiwani listami gończymi z Grudziądza. To z pewnością nie koniec pracy policjantów tego wydziału. Przed nami kolejne realizacje.