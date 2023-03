Autentyczna rozmowa z oszustami na zakończenie drugiej edycji kampanii

Kończąc drugą edycję kampanii społecznej " Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać" publikujemy autentyczną rozmowę z oszustami. Fałszywy konsultant platformy inwestycyjnej, pod pretekstem wypłaty pieniędzy z wcześniejszych inwestycji w kryptowaluty, starał się wymusić na rozmówcy zainstalowanie programu do zdalnej obsługi urządzenia. Dzięki temu miał uzyskać dostęp do bankowości internetowej białostoczanina i w konsekwencji przejąć środki zgromadzone na jego koncie. W tym przypadku oszust został zdemaskowany, bo mężczyzna w porę zorientował się, że to próba wyłudzenia pieniędzy. Niestety wiele osób daje się nabrać i traci w ten sposób często wszystkie oszczędności swojego życia.