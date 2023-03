Legniccy policjanci błyskawicznie zatrzymali sprawców kradzieży rozbójniczej. Jeden ze sprawców groził atrapą broni Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkadziesiąt minut zajęło legnickim policjantom ustalenie i zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży rozbójniczej. Jeden z zatrzymanych groził ochroniarzowi przedmiotem przypominającym broń. Zatrzymany 22 i 24-latek są bardzo dobrze znani mundurowym z wcześniejszych zatrzymań za kradzieże, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze oraz włamania. Wkrótce sprawcy zostaną przesłuchani, a prokurator zadecyduje o ich dalszym losie.

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów na terenie Legnicy. Dwóch mężczyzn dokonało kradzieży mienia w postaci kawy, zabawek oraz elektrycznych maszynek do golenia. Sklepowy ochroniarz, widząc całą sytuację podszedł do mężczyzn i poprosił ich, aby poszli z nim do pomieszczenia socjalnego. Wówczas 22 i 24-latek zaczęli zachowywać się agresywnie. Jeden z nich podniósł bluzę pokazując pracownikowi interweniującemu mężczyźnie, że ma broń. Ochroniarz ponownie próbował ich ująć, ale sprawcy zaczęli się z nim szarpać, a jeden z nich, idąc ku wyjściu, wyciągnął zza paska spodni przedmiot przypominający broń, który skierował w stronę bezbronnego pracownika sklepu. Sprawcy wybiegli ze sklepu ze skradzionym towarem.

Policjanci poinformowani o całym zdarzeniu, od razu podjęli działania zmierzające do ustalenia sprawców tego czynu. Kryminalni, widząc zapisy z kamer monitoringu natychmiast rozpoznali mężczyzn, których doskonale znali z wcześniejszych przestępstw, między innymi rozbojów, kradzieży, wymuszeń i kradzieży rozbójniczych oraz włamań. Już po kilkudziesięciu minutach policjanci zatrzymali jednego z nich na przestanku autobusowym, a drugiego w miejscu jego zamieszkania. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wkrótce mężczyźni zostaną przesłuchani, a prokurator zadecyduje o dalszym ich losie. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kp)

