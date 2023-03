Policjanci udzielali pomocy bydgoszczaninowi Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia udzielili pomocy 66-latkowi, który na terenie galerii handlowej stracił przytomność i nie było z nim kontaktu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i skutecznie udzielonej pomocy mężczyzna na czas trafił pod opiekę lekarską.

Policjanci, sierżant Patrycja Stróżyk i sierżant Damian Sowiński vel Sliwa z Ogniwa Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, w trakcie wykonywania czynności procesowych związanych z kradzieżą, której dopuścił się nieletni, byli na terenie jednej z bydgoskich galerii handlowych.

W pewnym momencie podszedł do nich pracownik ochrony z prośbą o pomoc, gdyż w pobliskim sklepie mężczyzna stracił przytomność i nie ma z nim kontaktu. Policjanci, nie czekając ani chwili, poszli we wskazane miejsce i udzielili pierwszej pomocy. Jednocześnie za pośrednictwem dyżurnego wezwali pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu medyków zaopiekowali się mężczyzną, który zaczął odzyskiwać świadomość, choć w dalszym ciągu kontakt z nim był utrudniony. Wezwana załoga pogotowia udzieliła 66-latkowi specjalistycznej pomocy i zabrała bydgoszczanina do szpitala.

Po raz kolejny policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dzięki natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną.