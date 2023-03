Policyjny pościg za samochodowymi złodziejami Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejni samochodowi złodzieje zostali zatrzymani dzięki współpracy policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach z funkcjonariuszami z Państwowego Biura Śledczego w Austrii. Kryminalni z Częstochowy otrzymali informację od katowickich stróżów prawa o poruszającym się autostradą A1 samochodzie marki Range Rover skradzionym nad ranem w Austrii. Po pościgu częstochowscy stróże prawa zatrzymali dwóch mężczyzn i odzyskali samochód.

Zatrzymanie dwóch mężczyzn i odzyskanie skradzionego z terenu Austrii samochodu, to efekt współpracy policjantów z Zespołu do Walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach z funkcjonariuszami z Państwowego Biura Śledczego w Austrii. Strona polska uzyskała informację, że śląskim odcinkiem autostrady A1 w kierunku Łodzi ma się poruszać skradziony dzisiaj nad ranem z terenu Austrii pojazd marki Range Rover. W pościg błyskawicznie ruszyli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy w rejonie Blachowni wypatrzyli samochód. Poruszający się nim mężczyźni nie zamierzali się jednak zatrzymywać i zaczęli uciekać przed policjantami. Pościg zakończył się na drodze DK 46, gdzie skradziony suv wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyźni próbowali jeszcze kontynuować ucieczkę pieszo, ale policjanci po oddaniu kilku strzałów ostrzegawczych szybko ich zatrzymali. Okazali się nimi mieszkańcy województwa podkarpackiego w wieku 26 i 23 lat. Strona austriacka zainicjowała procedurę uproszczonego postępowania sądowego ENA , w ramach którego dojdzie do przekazania przestępców na teren Austrii.



To już kolejne osoby zajmujące się przestępczością samochodową, które zatrzymano dzięki współpracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariuszy Państwowego Biura Śledczego w Austrii. W styczniu informowaliśmy o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej, która miała na koncie wiele kradzieży z włamaniem na terenie Polski, Austrii, Czech i Słowacji.