Spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki w Łodzi Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasze miasto ponownie stało się ważnym punktem na mapie świata, a to za sprawą spotkania w ramach platformy Bukaresztańskiej Dziewiątki. Policjanci dbają by goście bezpiecznie dotarli do miejsca swojej destynacji. Będą również z nimi podczas całego pobytu w Łodzi.

Nie zapominamy również o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Przypominamy, że jutro również moga nastąpic chwilowe utrudnienie związane z przemieszczaniem sie po miescie kolumn pojazdów. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na nasze wskazówki i znaki drogowe. Będziemy robić co w naszej mocy, by czasowe utrudnienia związane z przejazdami eskortowanych kolumn były dla Was jak najmniej dotkliwe.